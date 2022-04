Catherine GREGEOIS

Diplômée de l'ESC Lille, options audit-contrôle de gestion et après un séjour d'un semestre en Norvège, j'ai acquis divers expériences dans divers domaines de la Finance.



J'ai, tout d'abord, été chargée de reporting et consolidation multi-sites en US et French GAAP, au sein du département Contrôle de gestion siège, en région parisienne.



Ensuite, je suis partie en Nouvelle-Calédonie pour un séjour de 4 ans où j'ai exercé la profession d'auditeur externe avec des missions de CAC principalement, pour un cabinet anglo-saxon.



De retour en métropole et récemment installée sur Marseille, je souhaite entrer en contact avec des professionnels de la région pour affiner mon positionnement.



Domaines de compétence privilégiés :



AUDIT :

S’adapter à un environnement financier et à des interlocuteurs économiquement différents (banque, société, filiales, PME-PMI, institutions).

Dresser le plan des différents flux d’informations comptables, en évaluer les risques et les conséquences sur la tenue comptable et la présentation des comptes.

Proposer des voies d’améliorations à la direction afin de respecter les réglementations comptables en vigueur, suivre leur mise en place et leur bonne application.

Respecter la confidentialité des informations financières.

Travail en équipe et formation de juniors aux techniques d’audit.



CONTRÔLE DE GESTION FINANCIER :

Environnement professionnel international.

Rassembler les données financières puis s’assurer de leur exactitude et exhaustivité en vue d’un traitement informatique correct.

Analyser les variations budgétaires au réel.

Veiller à l’exactitude des informations financières circulant en interne.

Aider à la présentation des données financières pour leur utilisation en comité de direction.

Hiérarchiser les urgences et respecter les échéances.



