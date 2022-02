Beatrice LATOUCHE

Après une expérience de 7 années en entreprise privée, j'ai rejoint l'Education nationale pour devenir enseignante en communication bureautique en lycée professionnel.



Après 3 années d'enseignement, on m'a confié des missions différentes de gestion de groupes et de moyens.



En temps que coordinatrice tertiaire, j'ai géré onze enseignants et un secteur tertiaire comprenant 12 classes.



Depuis septembre 2010, je suis nommée en tant que personnel de direction d'EPLE, collège.



Une rencontre avec un conseiller départemental et régional, Louis Jean de Nicolay, m'a donné envie de m'investir en politique.



En octobre 2011, je deviens sa suppléante au conseil général de la Sarthe.

M. de Nicolay étant élu Sénateur en Septembre 2014, je deviens conseillère générale du canton du Lude.

La même année, je me présente aux municipales avec lui au Lude et nous sommes élus en mars 2014.



Enfin, en décembre 2015, je suis élue Conseillère Régionale des pays de la Loire, membre de la commission permanente et représentant le Sud Sarthe.



Depuis la rentrée 2016, je suis principale d'un college public rural.

Suite à la loi de non cumul, je suis élue Maire du Lude le 09 octobre 2017.



Mes compétences :

Responsable

Gestion ressources humaines

Travail en équipe

Pédagogue

Loyauté

Dynamisme