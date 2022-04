Guillaume DODARD

Plus de 10 années d’expérience dans la prestation de service dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de l’événementiel.

J'interviens dans les domaines de la prévention des risques, de la sécurité du personnel, la sûreté des bâtiments, le suivi des risques d'incendie et dans le conseil en organisation d'événements organisé par le Conseil général de la Sarthe.

















Mes compétences :

Incendie

Gestion événementielle

Sécurité -Sûreté

Management

Gestion du risque

Audit externe

Organisation d'évènements

Prévention des agressions