Telex helio

Reprographe depuis 1968, société familiale , nous imprimons du petit au grand format en couleur et noir et blanc.

Numérisation de vos documents, plastification, tampons et signalétiques.

flocage, transfert sur vêtements.

impression sur bâche, papier photographique, canvas

impression direct sur pvc , dibond, bois et plexi

calendrier, agenda, carte de vœux, bloc note.

étiquette adhésive, sérigraphie, gravure,

carte de visite, flyer, plaquette, brochure, catalogue, autocollant,tampon,



Mes compétences :

Numérisation

Impression numérique

Plastification

Photocopie