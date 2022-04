Marc GUILLEMOTO

Une carrière centrée sur les métiers de l'automobile et du véhicule industriel.

Un parcours jusqu'à présent partagé entre le secteur privé et la fonction publique territoriale.

Ces dernières années j'ai beaucoup travaillé sur la stratégie de parc (disponibilité, coût de maintenance, mutualisation, nouvelles énergies GNV, électricité, hydrogène...)

Je souhaite revenir dans le secteur privé en 2019 accompagné, pourquoi pas,d'un retour en Bretagne.

Je suis donc actuellement à la recherche d’opportunités.



Mes compétences :

Procédures d'achat publics

Spécialiste secteur automobile et VI

Esprit d'analyse et force de proposition

Microsoft Office

25 ans de management

Juridique