Béatrice MARCHAL COLLIN

Je travaille actuellement dans le domaine de l'Adaptation et la Scolarisation des élèves Handicapés.

Après avoir enseigné 15 ans auprès d'élèves en très grande difficulté scolaire, et auprès d'élèves en situation de handicap ,je suis devenue formatrice auprès des enseignants.

Par ailleurs, j'ai fait de nombreuses recherches concernant le développement de l'Attention et de la Mémorisation chez les élèves. Cela m'a amenée à réaliser des formations dans ce domaine pour les enseignants, les bénévoles de soutien scolaire et pour tout public intéressé.

Enfin, ayant passé une certification en FLE, j'ai pu enseigner le français à des étrangers, en tant que bénévole d'association caritative.



Mes compétences :

Développement de la Mémoire.

Pédagogue et formateur.

Spécialiste des enfants en difficulté scolaire.