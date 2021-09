Béatrice NALPAS-CALA

Directrice des Opérations en charge de la Transformation Numérique après plusieurs années en Direction Marketing & Communication, PME secteur textile maison : développement e-commerce/web marketing en BtoC et BtoB.

Précédemment, Chef de projet au sein du groupe leader de l'immobilier au Pays Basque: développement de Poplidays.com, filiale e-business de locations de vacances créée en 2010, avec solution logicielle dédiée aux agents immobiliers.



15 ans de Marketing & Communication au sein d'agences de pub et chez l'annonceur.

Création en 2005 d'une société de services de garde d'enfants en périscolaire sous l'enseigne "Après La Classe", société vendue au groupe Acadomia pour mutation de mon conjoint dans le Sud-Ouest.



Enseignante vacataire en Marketing à Sciences Po Aix auprès des étudiants de 4ème année pendant 3 ans, à l'ESC et l'EISTI Pau.



Mes compétences :

Publicité

Conseil

Marketing

E-commerce

Communication

Création

Immobilier

Tourisme

Formation