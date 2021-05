Béatrice NORMAND

Satisfaction clientèle, discrétion, polyvalence et professionnalisme sont des critères que j'aime mettre en avant.

L'adaptation et la confiance me caractérisent.

Aujourd'hui je maîtrise plusieurs conventions collectives comme le B.T.P., l'Électricité, la métallurgie, l'automobile, le prêt à porter - Les logiciels comme Sage, Quadratus, Batigest, CCMX... - Les secteurs d'activités comme l'administratif, la comptabilité générale et analytique, la gestion sociale et juridique, le relationnel clients/fournisseurs - La gestion de diverses Sociétés, aussi, comme une S.A., une S.A.R.L., une S.C.I., une Holding...

La diversification dans mon domaine me plaît.

Je fais partie d'un des moteurs du navire et mes attentes sont de maintenir le navire à flot, quoi de plus motivant... Travailler, apporter et aider une équipe.

C'est ce que j'ai trouvé dans le conseil en image : dans ma volonté de vouloir donner de l'estime de soi à certaines personnes en revalorisant leur propre image par l'harmonie seyante, ces rencontres m'ont apportée de la générosité, de l'enrichissement, de la curiosité, de la compréhension... du partage... Je suis et resterais dans le respect de l'équilibre, de la logique, et de l'image de soi.



Mes compétences :

Gestion suivi clientèle et fournisseurs

Gestion financière

Réalisation et analyse de tableau de bord

Réorganisation, implantation et restructuration de

Juridique d'entreprise

Gestion des achats, des stocks, négociation commer

Gestion des planning, intérimaires

Gestion des payes - des charges sociales

Gestion de la comptabilité générale

Gestion des Appels d'offres

Gestion du service administratif