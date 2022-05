Patrice MEQUIGNON

Madame, Monsieur,

bienvenu sur mon profil,

après une première partie de carrière exercée dans la maintenance de systèmes de télécommunications, je me suis spécialisé dans un premier temps dans l'ingénierie hardware, plus particulièrement dans les métiers des obsolescences de système "dit" complexe (avions, trains, etc..), puis après avoir obtenu un mastère spécialisé en SLI, ma carrière se poursuit dans le domaine de l'ingénierie des services de soutien.

Je suis à la recherche d'opportunités dans ce domaine.

Bonne visite.



Mes compétences :

Rédaction des dossiers techniques

Gestion et analyse de données techniques

Management transversal

Visual basi, C++, Htlm, Asp, JavaScript

Ingénierie des services de soutien

Rédaction de plan de management (SLI, Obsolescence

Planification de projet

Stratégie commerciale (offre de services de soutie

Gestion d'obsolescence d'équipements ou de système