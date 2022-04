Gilles ROUSSET

- Directeur Marketing des activités Support & Services Client au sein de la Division Systèmes C4I Défense & Sécurité du Groupe Thales, en charge de l'analyse du marché au niveau international avec l'intelligence économique, de l'équipe marketing opérationnel et communication, et développe en direct auprès du client Armées françaises des offres de services innovantes.

- Auditeur INHES (Institut des Hautes Etudes de Sécurité) 2007

- Scientifique Supélec, Mastère "Soutien Logistique Intégré des Systèmes Complexes", Gif / Yvette

- Président d'une Commission sur la Transformation du soutien logistique des forces terrestres au GICAT (syndicat des industriels de la défense et de la sécurité)



Enseignant 'Business Development' au Mastère Logistique de Supélec Paris, et en Soutien Logistique Intégré en Master 2 MArketing & Logistique à Paris I Panthéon-Sorbonne



Passionné par les systèmes complexes et l'innovation



Mes compétences :

Défense