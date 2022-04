Beatrice POMMIE

Bonjour,



Ancienne sportive de haut niveau ayant quelques expériences professionnelles en tant que commerciale me permettant d'avoir aquis beaucoup d'expériences et donc plusieurs cordes à mon arc,

Je suis aujourd'hui chargee de clientèle en "Épargne et Protection" au sein du groupe Axa étant le leader mondial de l'assurance.

Je reste cependant à l'écoute d'opportunités professionnelles,car pour moi la vie et faite pour relever de nouveaux défis!



Mes compétences :

Excel

Photoshop

Photographie

Marketing

Social Media

Sport de Haut Niveau

Microsoft office

Conseil

Powerpoint

B TO C

B TO B