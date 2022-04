Béatrice POSCENTE

Diplômée de L'Ecole Supérieure de Commerce de Lille et du DESS Ingéniérie Financière à l'université Paris VIII, je débute ma carrière en septembre 1997 dans un contexte international, en tant qu'analyste crédit au sein de la succursale française de la COMMERZBANK (pratique quotidienne de l'allemand et de l'anglais). Après l'analyse des grandes entreprises françaises, j'ai évolué vers l'analyse des financements spécialisés (financements d'actifs, Financements LBO, financements export, titrisations...).



J'ai rejoint en mai 2006 le département "Analyse Risques de Crédit Grandes Contreparties" de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE). En charge d'un pôle de 4 personnes, j'étais responsable du suivi des risques au sein du Groupe, notamment sur le secteur immobilier, et de la gestion des risques dans le respect des contraintes réglementaires.



Depuis mars 2011, je travaille pour le service "Credit Methodology and Analysis" au sein du groupe BNP Paribas (gestion de projets). En tant que Responsable du Dispositif Spécifique de Notation, je suis plus spécifiquement en charge des évolutions méthodologiques des Politiques Spécifiques de Notation Corporates et Souverains, ainsi que du suivi méthodologique Leasing Solutions dans le cadre du passage en IRBA.



Mes compétences :

Gestion de projet

Expertise réglementaire

Analyse risques de crédit

Banque