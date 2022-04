Béatrice POTET

Je travaille avec mon mari sur l'exploitation avec 22 ha de vignes, mon mari distille la production de vin du domaine pour obtenir le Cognac et fait également le Pineau des Charentes rouge et blanc. Nous vendons une partie de notre production aux particuliers et souhaitons développer cette activité. Je gère également 2 gites 4 étoiles avec une piscine intérieur.

J'ai une passion découverte il y a un an la peinture au couteau, je créé des toiles uniques qui me corresponde.