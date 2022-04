Beatrice POUJOL

Certifiée secrétaire médicale et médico sociale à la croix rouge en juin 2013. Je cherche un poste de secrétaire médico sociale ou administrative dans un EHPAD ou une structure médico sociale dans les environs de Montpellier.

Sérieuse et enthousiaste, je saurai répondre à vos exigences professionnelles.

Je suis ouverte à toute opportunité dans le secteur médico-social ou médical.

Je termine ma mission au service Médical de la CPAM de l'Hérault fin décembre et je serai donc disponible dès le mois de janvier.







Mes compétences :

Informatique

Bureautique

Adaptabilité

Accueil physique et téléphonique

Dactylographie

Aisance relationelle