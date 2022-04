Béatrice POUSSET

AQUATIRIS est une société qui se développe sous la forme d'une franchise de bureaux d'études pour constituer un réseau de bureaux d'études et d'installateurs spécialisés en phytoépuration. Ses membres sont des entrepreneurs indépendants et organisent eux-mêmes leur dynamique locale, tout en travaillant en équipe au sein d'AQUATIRIS.



Si vous êtes intéressés par la phytoépuration, si vous avez une formation ou une expérience dans les métiers de l'eau et l'esprit entrepreneur, nous vous proposons de rejoindre AQUATIRIS en devenant bureau d'études ou installateur. http://aquatiris.fr/nous-rejoindre/index.html







Mes compétences :

Assainissement

Assainissement autonome

Assainissement non collectif

autonome

Bureau d'études

Environnement

Phytoépuration