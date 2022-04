Beatrice PRUD'HON

Dynamique, motivée et disponible immédiatement, je recherche un emploi d'assistante tous secteurs confondus. Expérience importante dans le secteur de l'immobilier dans les services gestion, syndic et location auprès de divers administrateurs de biens et tout récemment, j'ai pu apprécier de travailler en équipe et en lien avec les travailleurs sociaux dans le logement social.

Capable de tenir un poste d'assistante dans un tout autre secteur. Très bon relationnel, aisance commerciale, j'aime la polyvalence et étudie toutes propositions.



Mes compétences :

Juridique

Mobilité

Aisance relationelle

Dynamique

Assurance

Immobilier

THETRA

Microsoft Word, LOTUS, OUTLOOK

Microsoft Excel

ICS, AS 400, AGIR

ARAMIS