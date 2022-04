Béatrice PUHARRÉ

Caractérisée par mes capacités d'adaptation, je m'épanouis dans les perspectives de réalisation de projets.

Ce moteur m'a permis d'évoluer vers des missions permettant d'exprimer diverses compétences enrichies par la pratique professionnelle, la formation continue et le contact humain.

J'apprécie particulièrement le travail en équipe, et agir en synergie avec mes interlocuteurs.

Mes domaines de compétence :

Pilotage de projets (établissement, service...)

Evaluation interne-externe - Démarche d'amélioration continue

Management-GPEC-Formation-VAE

Communication

Prévention des risques professionnels

Situations de handicap - Accessibilité et ergonomie



Mes compétences :

Ingénierie formation

Démarche qualité

Pilotage projet

VAE

Évaluation interne et externe ESSMS