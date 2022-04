Béatrice PUISSOCHET

Je suis architecte DPLG de l'école d'architecture Paris-Villemin à Paris et j'ai une longue expérience en agence, où j'ai collaboré à de nombreux projets dans le secteur hospitalier et médico-social. J'ai également suivi des projets d'équipements et de logements. J'ai une très bonne connaissance des règlementations applicables aux ERP ainsi qu' une parfaite maîtrise de l'outil informatique (Autocad).

Mon caractère souple, mon esprit d'analyse et de synthèse que j'ai acquis grâce à ma longue expérience professionnelle me permettent de m'adapter rapidement à tous types de projet et de le prendre en charge à tous ses différents stades d'étude.

Suite à un récent déménagement sur Bordeaux pour raison familiale, je suis aujourd'hui à l'écoute d'opportunités pour intégrer une agence d'architecture dans la région.



Mes compétences :

Architecture

AutoCAD

Programmation architecture

Adaptabilité

Rigueur

Exel

Microsoft Word

Adobe Photoshop, sketchup