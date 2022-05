Marilyn MAISONGROSSE

J’ai choisi le métier d’éditrice dès la fin de mes études scientifiques.

Ce métier passionnant a été jalonné de nombreux changements, notamment en matière de numérique. Ainsi, le manuel papier s’est très vite accompagné de compléments numériques multisupports en constante évolution. J’ai trouvé particulièrement exaltant de travailler à transmettre, de classe en classe, aux élèves de collège et de lycée les connaissances scientifiques nécessaires à l’obtention du premier diplôme important dans la vie d’un jeune adulte : le bac ! J’ai, pour cela, été entourée et inspirée par de nombreux talents en synergie: auteurs-enseignants, maquettistes, iconographes, dessinateurs, webmasters, contrôleurs de gestion, stagiaires, geeks en tous genres …

Tous m’ont permis de valoriser mes compétences en matière de transmission de connaissances et vulgarisation de contenus d’une part, de management d’équipes, de gestion de projets, d’organisation, de communication, de créativité, de respect des contraintes de planning et de budget, d’autre part.

Forte de toutes ces acquisitions, je souhaiterais élargir toutes ces compétences dans un domaine plus vaste comme une institution ayant pour vocation l’intérêt général toujours dans la structuration des contenus permettant la transmission du savoir.





Mes compétences :

Rigueur scientifique

Adaptabilité

Communication

Organisation

Innovation

Gestion de projet