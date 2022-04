Claire FREUDENBERGER

Une quinzaine d’années dans la communication sous toutes ses formes m’ont permis d’acquérir un niveau à la fois de généraliste et d’expert dans divers domaines, de la communication digitale aux relations presse en passant par l’événementiel, le marketing, la publicité et la communication interne. Je dispose d'une vision stratégique et de la capacité à concrétiser de manière opérationnelle les plans de communication.



Dans mes diverses expériences, à la fois dans le privé et le public, j’ai mis sur pied des services, développé des procédures, géré les budgets et managé de petites équipes. J’ai ainsi été l’agence de communication intégrée de mes différents employeurs, renforçant leur image de marque et leur notoriété et maîtrisant à la fois à la communication institutionnelle, la marque employeur et la communication produits et services.



Je maîtrise parfaitement les langues et cultures française, allemande et anglaise et ai toujours évolué dans des environnements internationaux, en particulier la communication franco-allemande. Par ailleurs, je dispose d’un solide réseau incluant des journalistes locaux et nationaux. Les challenges me donnent des ailes et les idées sont mon moteur.





Mes compétences :

Communication

Relations publiques

Gestion de projet

Marque employeur

Médias sociaux

Stratégie de communication

Relations Presse

Communication interne

Communication externe

Management

Communication de crise