Beatrice QUEFELEC

Formation d'ingénieur textile à l'ENSAIT, Roubaix, option textile technique.



Durant cette formation, j'ai eu l'occasion de réaliser deux stages au sein de la société DSM Dyneema, Pays-Bas, qui m'ont permis d'étendre mes connaissances dans le domaine du textile technique et plus particulièrement de la protection pare-balles.



Après une première expérience en Afrique du Sud dans le domaine du tissage technique et de l’enduction appliqué au domaine aéronautique, j’ai intégré l’équipe R&D de l’entreprise Ten Cate Advanced Armour, filiale française du groupe néerlandais Ten Cate Advanced Composites, comme Chef de Projet puis Chef de Produit. Ten Cate Advanced Armour est l'un des leader mondial de la protection balistique.



En février 2010, j'ai évolué entant que responsable Supply Chain. Cela m'a permis de mettre mes compétences techniques au profit des achats. Ma mission a été de créer la structure achats / approvisionnement du site français.



Depuis 2013, j'ai réintégré mon précédent poste en tant que Chef de Produits.



Nos marchés et notre structure étant orientés à l'international (sites de production aux Pays-Bas, au Danemark, UK, USA), cela me permet de travailler avec des cultures très différentes les unes des autres et contribue à un enrichissement personnel très intéressant.



Mes compétences :

Chef de projets

Textiles techniques

EN9100

Matériaux composites

Balistique

Marketing