Béatrice QUESNEL

Bonjour,



spécialiste depuis 1998 dans la gestion du stress et du harcèlement, la prévention des risques psychosociaux, dans le secteur hospitalier public et privé, j'accompagne les personnes dans une démarche d'amélioration de leur niveau de stress et de détente, en groupe ou en travail individuel par des entretiens et/ou des massages énergétiques selon la méthode traditionnelle chinoise.

j'ai complété ma formation en obtenant le diplome de massage traditionnel thailandais au temple de watpo à bangkok ...fabuleuse expérience...

je travaille en cabinet ou je me déplace sur site.



Mes compétences :

Coaching

Risques psychosociaux

Santé