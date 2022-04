Béatrice RAMOTHE

"Pour ceux qui ont connu le premier tome, voici un résumé ... : "tout a commencé il y a quelques années, une petite fille, nommée Béatrice, passionnait par la beauté, la coiffure et les plantes héritées de sa grand-mère, subi une mésaventure capillaire après un passage chez un de ces magiciens qui transforme les boucles en baguettes. Chauve de son expérience, elle concocte, entre plat et dessert, sa première potion tout droit sortie du chaudron fumant de senteurs vitaminées et gourmandes ! Elle crée sa première gamme de soins "Ali-capillaire" mêlant les bienfaits des fruits et des légumes au service de la beauté de tous les cheveux. Fière de sa chevelure retrouvée, elle partage ses secrets avec ceux soucieux de leur bien-être".



L'histoire continue... : "Béatrice s'imaginait un monde où "Nature, Beauté et Séduction" danseraient ensemble sur un rythme effréné . Au détour d'un chemin illuminé, elle découvre un lieu transpirant d'énergie, où se côtoient silhouettes et féminité. À cet instant, elle sait que son rêve est réalité : IMAGISTRAL Institut Paris, votre beauté naturelle pour une séduction assurée".

Que diriez-vous d'un endroit magique où le BIO, la minceur et la jeunesse éternelle ne font qu'un ?



Vous souhaitez en savoir plus, contactez Béatrice sur info@imagistral.fr



A bientôt.



