Beatrice RAYET

Depuis 11/2012 Chef de projet LabEx PRIMES - Lyon



De 11/2011 à 4/2012 manager de projets européens à Inserm-Transfert Lyon



2006/11 Coordinatrice adjointe de LINK-AGE et de WHYWEAGE, actions de coordination financées respectivement par les 6e et 7e Programmes Cadres de la Commission Européenne (www.link-age.eu etArray).

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgique.



2002/05 Chercheur à l’Université de Nice/Sophia-Antipolis, France.

Horloges biologiques et cancer



1998/02 Chercheur au CABM (Center for Advanced Biotechnology and Medicine), NJ, Etats-Unis. Oncogenèse virale



2001 Juge scientifique à la compétition de science et technologie niveau lycée de la Fondation Siemens Westinghouse, Princeton, États-Unis



1993/98 Chercheur à l’Université Libre de Bruxelles en collaboration avec le centre anticancéreux allemand de Heidelberg, Belgique/Allemagne.

Cancer, mort cellulaire programmée et parvovirus

1992/93 Stagiaire en laboratoire au centre anticancéreux allemand de Heidelberg, Allemagne

(6 mois)



Savoir faire

Gestion scientifique et administrative de projets européens

Rapports scientifiques et financiers

Organisation de conférences

Gestion de site web

Coordination et assistance à la réalisation d’un documentaire

Communications scientifiques orales et par poster

Recherche bibliographique

Veille documentaire

Gestion et rédaction de projets de recherche

Analyse, synthèse et valorisation des résultats

Encadrement

Planification et réalisation d’expériences



Savoir être

Adaptabilité, curiosité, ouverture

Rigueur, organisation

Sens de l’écoute

Travail en équipe

Autonomie



Langues

Anglais : courant

Allemand, Espagnol et Néerlandais : notions



Biologie et technique

Compétences en technique de biologie cellulaire et moléculaire



Informatique

Maîtrise des outils classiques de bureautique

Connaissance de base en logiciels de traitement d’image (Photoshop) et développement de sites web (Kompozer)

Recherche et gestion d’articles scientifiques (Pubmed, Endnote)

Pilotage et traitement analytique de données (ImageQuant, LightCycler), à réactiver



Formation:



1998 Doctorat en biologie. Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique. LPGD

1993 2ème Licence en sciences zoologiques, option biologie moléculaire. LPGD

Prix Jean Jenner pour excellence académique. ULB, Belgique.

1992 1ère Licence en sciences zoologiques. ULB, Belgique. LPGD.

1991 2ème Candidature en sciences biologiques (généraliste). ULB, Belgique. GD

1990 1ère Candidature en sciences biologiques (généraliste). ULB, Belgique. D



