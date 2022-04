Beatrice RAY

Pour l'U.N.S.A (Union Nationale des Syndicats Autonomes) je developpe des stratégies, monte des projets et des partenariats pour agir sur les phenomènes discriminatoires existants dans le monde de l'emploi afin de tendre vers un mieux être au travail de chacun-e- depuis 2005.

Les moyens sont : des outils auto-diagnostic du CJDES, des formations, des actions d'accompagnement individuelles ou collectives.

Je peux faire ce travail car j'ai développé des compétences humaines, interculturelles, relationnelle en communication non violente (ai-cnv) et en art martial sensoriel (ams) qui me permettent de rester engagée à long terme dans ce champs.

Mon expérience acquise antérieurement m'a donné un socle précieux de compétences. En effet, au sein de l'association Cirqu'oui créée en 2000, j'articulais déjà le développement de projet associatif (professionnalisation et autonomisation : via la recherche de financement, la création de postes...) à l'accompagnement de bénévoles et de surtout ces rencontres des partenaires d'ici et d'ailleurs (Balkans, Niger...)

Le clown et la dérision qui m'ont longtemps servi dans mes études au Collège d'Europe en passant par la fameuse expérience aixoise de mon DEA, allié au diplôme de science po, sans omettre le parcours à paris I jusqu'en maitrise d'AES, restent des atouts que je souhaite cultiver pour nourrir la joie de vivre ici et maintenant avec chacun(e) de mon entourage.



