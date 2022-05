Romain DESPOUY

Né le 10.05.1983 à Montreuil (93)

Célibataire, sans enfant.



Entré en douane en avril 2002.

Responsable Syndicale depuis janvier 2004.



Mes fonctions actuelles :



- Conseiller National UNSA Finances, Industries et des services du Premier Ministre

- Élu UNSA Finances à l'ALPAF

- Secrétaire National UNSA Douanes

- Élu au Conseil d'Administration de l'EPA MASSE des Douanes

- Secrétaire Interrégional Adjoint UNSA Douanes Marseille

- Secrétaire Régional UNSA Douanes Marseille

- Expert en CAPC et CAPL catégorie C et B

- Expert en CCPC Aériens et Agents Non Titulaires



En poste à Marseille en tant qu'agent de constatation des douanes depuis décembre 2007



Mes compétences :

Syndicat

Social

Finances

Économie