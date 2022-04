Beatrice REKLEWSKI

Psychologue diplômée du Master II de psychologie clinique du développement:Enfance, Adolescence, Vieillissement.

de l'Université de Provence à Aix en Provence.



J'exerce en libéral à Grenoble.

Mon activité principale est la thérapie.

En dehors, de cette activité j'interviens dans le recrutement des élèves infirmiers.





Je reçois en thérapie les ados, adultes et les couples .

Ma pratique est orientée vers les thérapies dites brèves (Formation aux thérapies Comportementales et Cognitives, relaxation et méditation mindfullness.)



Mes compétences :

Psychologue

Psychothérapie

TCC

Thérapie comportementale et cognitive