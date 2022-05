Stéphanie ASSOIGNONS

Psychologue clinicienne diplômée d'un Master 2 en psychologie clinique "pratiques psychothérapeutiques" et "victimologie, psycho-criminologie et clinique humanitaire", mon travail est orienté vers l'accompagnement et la prise en charge thérapeutique des enfants et des adolescents, ainsi que des adultes et des familles, et ce toujours dans le respect de la singularité des chacun.



Après plusieurs années de pratique en institution, essentiellement dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’adolescence (maisons d'enfants à caractère social, point écoute adolescents,...) ou en association auprès de familles en situation de séparation et de divorce, je continue aujourd’hui d’exercer en tant que psychothérapeute au sein d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ainsi qu'au cabinet libéral situé au Collectif Paramédical des Eaux-Claires à Grenoble.



En dehors des consultations au cabinet, j'interviens également comme formatrice en direction des différents publics en formation (art-thérapeutes, conseillères conjugales,...).