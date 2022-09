Béatrice RÉMOND

Je m'adresse à toute personne qui désire développer son potentiel de leader vertueux, parce que lorsque vous détenez ce type de leadership, vous héritez de la confiance qui l'accompagne dans tous les domaines de votre vie et de vos relations.



Plus généralement, mon accompagnement vise à mettre en lumière vos potentiels, à rendre responsable, donner de l'autonomie, permettre à chacun de se révéler, de trouver sa place pour être en mesure de donner le meilleur de lui-même, tout en équilibrant vie professionnelle et vie personnelle,



Chacun de nous aspire à une vie harmonieuse, pour ÊTRE et se sentir HEUREUX.



Je vous propose un accompagnement pour faire ressortir le meilleur de vous même, quelque soit votre statut ou votre fonction : dirigeants, managers, opérateurs, ...



J'accompagne individuellement et collectivement, parce chaque équipe, chaque collectif recèle un ou des potentiels vertueux qui lui sont propres !



Mon approche est humaniste. Je pars du postulat que chaque personne possède une ou plusieurs compétences.



En quelques séances vous pourrez observer des changements positifs.