Béatrice REMOND BONIN

Et si nous parlions efficacité !



Ma conviction est que l'efficacité réside dans l'équilibre entre compétences, comportements et façon de voir chaque chose.



Pendant près de 15 ans j'ai mis mes compétences en gestion d'entreprise au service des organisations. A cette époque je regardais l'entreprise par le côté compétence en matière de gestion et d'organisation.



Aujourd'hui, mon objectif est de mettre en lumière les ressources cachées de l’entreprise et de contribuer au développement des compétences en améliorant les savoirs-être de chacun.



Ma particularité : pouvoir concilier deux compétences souvent peu conciliées : la gestion d’entreprise et l’approche humaniste en entreprise.



J'utilise pour cela des compétences en management, en conduite de changement, en savoir être. Je porte un regard sur le système et la gestion d'entreprise dans leur ensemble.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement de dirigeants

Coaching

Consultant

Développement

Développement d'entreprise

Fédérer

Gestion d'entreprise

Leadership

Management

Motiver

Organisation