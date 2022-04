Beatrice RENAULT

Autonomie – Polyvalence – Vision stratégique et opérationnelle des enjeux de communication



2006 - 2017: Responsable Communication

Jungheinrich France



Domaines de compétences:

Plan de communication / budgets

Relations Presse / Relations Publiques

Plan media

Organisation de salons

Organisation d'évènementiels

Journal clients

Documents print

Internet / Communication Web





De 1999 à mai 2006: Responsable Marketing Direct

Jungheinrich France



Télémarketing: gestion du plateau d'appels (4 personnes)

recrutement - formation - encadrement des équipes

gestion et suivi des données récueillies

Gestion de la base de données clients/prospects (90000 adresses)



Anglais courant

SAP/Word/Excel/Powerpoint/Internet/Intranet/Access(notions)



Mes compétences :

Communication

Adobe Photoshop

TYPO3

Microsoft PowerPoint

Inxmail

Adobe Acrobate Professionnel

Community management

Relations Presse

Print

Evènementiel et Relations Publiques

Evénementiels et salons

Management

Gestion de projet

SAP

Microsoft Office

Journals