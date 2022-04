Béatrice REVON

Business Partner avec une double compétence de généraliste RH et d'experte en développement RH, en siège ou en unité opérationnelle. Expérience de création de poste et animation d'un réseau, dans un contexte de nouvelle organisation et d'optimisation des structures.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Distribution

Gestion de projet

GPEC

Management

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines

Retail