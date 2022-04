Béatrice RIETH

Epanouie dans ma mission, je suis adjointe au Directeur Diocésain de l'Enseignement Catholique du Gard (Plus de 600 enseignants, 70 établissements et directeurs).

J'accompagne les chefs d'établissements scolaires dans leur fonction, les amenant à prendre de la distance et à relire leur pratique professionnelle, en leur apportant des éléments de réflexions et de nouvelles connaissances, participant à leur formation continue.

J'identifie et j'agis sur les leviers qui permettent de fédérer les équipes d'enseignants autour d'un projet commun.

J'aide ou j'initie à la mise en place de projets et je m'assure qu'ils ont leurs places dans le projet global de l'Enseignement Catholique.

Je favorise le dialogue et les décisions collégiales pour le bien de tous, gardant premier l'enfant, au centre de tout choix.

J'organise des évènements, des conférences, des réunions, des commissions, des formations, je mets en forme, je fais les synthèses et analyses, j'identifie les points d'appuis pour évoluer et les freins. Je propose des orientations.

Je participe au recrutement et à la formation.

Je suis le relais entre l'administration et nos établissements. Je suis personne ressource en pédagogie et en juridique. J'initie des partenariats humanitaires.

je favorise les relations entre tous les acteurs, tutelle des établissements, je veille à ce que chaque partie, Chefs d'établissement, enseignants, élèves, familles, organismes de gestion et partenaires administratifs, territoriaux et associatifs, ait sa place.

Différents mais tirant dans une même direction, le "vivre ensemble"



Je suis une femme de 54 ans, je vis avec un fils de lycéen, les 3 autres ont quitté le nid familial.

Je travaille depuis l'âge de 18 ans et j'ai régulièrement passé de nouveaux diplômes, participer à des formations au gré de mes besoins ou curiosité. Actuellement, je suis titulaire d'un Master de Sciences de l'Education.

Je suis foncièrement curieuse, j'aime les challenges et je m'ennuie dans la routine. J'aime évoluer ou même changer de métier quand je sens que je n'ai plus rien à apprendre.

Je suis plutôt dégourdie en informatique.

Parfois, j'aimerai retourner Chef d'un établissement 1er et 2nd degré, avoir à créer, inventer, "faire école" autrement, me frotter à un autre public... M'investir de nouveau totalement.

Ou manager une nouvelle équipe tournée vers l'éducatif.

Mon point faible : les langues



Mes compétences :

Management