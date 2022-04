Beatrice RIVAS SIEDEL

Spécialiste en Leadership et Management Interculturel et co-fondateur de l'AfterWork Interculturel à Paris, j'accompagne les managers et entrepreneurs pour mieux communiquer avec d'autres cultures, optimiser sa pratique managériale et augmenter sa compétitivité à l'international.



Développez votre efficacité et votre autonomie dans vos projets internationaux:

- décodage de la culture des affaires

- gestion d'équipe multiculturelle

- management à distance

- management de projets internationaux

- techniques de négociations interculturelles

- réussir son expatriation



Prestations en français, anglais et allemand. Formations en présentiel et blended.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Coaching

Management international

Négociation internationale

Gestion d'équipe internationale

Communication interculturelle

Expatriation

Animation de formations

E-learning