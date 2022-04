Béatrice ROBERT DE MASSY

- Expertise sur les questions d'hébergement - logement - habitat - promotion des droits et de l'égalité ;

- Animation de réseaux d'acteurs : appui au développement de projets et accompagnement au changement des pratiques ;

- Coordination d'études, de projets et de journées d'échanges / séminaires ;

- Suivi et animation des relations institutionnelles et partenariales;

- Veille thématique et institutionnelle, conseil juridique et formation.