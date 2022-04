Béatrice ROCA

Depuis 1994 , au service de la clientèle et de l'entreprise, j'ai pu suivre l'évolution de mon métier avec beaucoup d'intérêt.



l'évolution des outils de travail, des techniques de ventes, et la transformation de la consommation me passionnent .

J'aime partager ce goût, apporter de l'innovation et tendre vers l'excellence.

Avant tout le dynamisme requis pour ce métier a toujours été pour moi la motivation principale.

J'apprécie le contact clientèle, et le partage du travail avec une équipe.

Transmettre un savoir faire appris et renouveler régulièrement par des formations ventes et management