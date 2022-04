Béatrice ROLE

18 ans d'expérience dans l'industrie m'ont permis d'explorer les différentes facettes d'une entreprise. J'ai en effet travaillé successivement en Production, Supply Chain et Ressources Humaines.



Dans tous ces métiers, la recherche du progrès a été une ma motivation principale. Surtout lorsque cela impliquait d'analyser les situations au plus près du terrain, avec les personnes de mon équipe.



Etre le support d'équipes opérationnelles dans l'optimisation de l'organisation, identifier les meilleures pratiques et les mettre en oeuvre sont les missions que je souhaite mener dans la suite de ma carrière.



Mes compétences :

Analyse de processus industriels et administratifs

Démarches participatives: TPM, cercles de qualité

Pilotage de projets

Management d'équipes y compris postées

Organisation

Supply Chain

Audit

handicap

BPMN 2.0

Business Process Management