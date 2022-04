Béatrice ROMANES

Suite à l'obtention de ma MIAGE en 1993, j'ai travaillé d'abord dans une société de progiciels en particulier sur un ERP de gestion économique et financière pour les hôpitaux publics dans un environnement gros système puis Client/Serveur. Ensuite, je suis rentrée à Genesis et réalisé différentes missions en informatique au sein d'entreprises comme VOLVO-IT et la SNCF. Ses différentes missions m'ont permis de développer une forte polyvalence dans les technologies Microsoft, comme dans le monde Unix ou les technologies plus anciennes (Cobol, Pacbase). J'ai évolué dans des environnements métier variés (ressources humaines, monde industriel). On me reconnait une bonne communication, ma rigueur et mon sens de l'organisation.



Mes compétences :

Analyste

Testeur

Développement informatique

Conception-rédaction

UNIX

Ingres

IBM VisualAge Pacbase

DBase

Oracle Pro-C

Oracle

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Access

MVS

IMS DL/1

DB2

COBOL

Blyth Omnis

Tuxedo

Shell

SQL

Oracle HR

Oracle 8i

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Excel

Merise Methodology

Korn Shell

IMS

IBM Hardware

GCOS

C Programming Language