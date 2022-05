Patrice FORNALIK

Tout au long de mon parcours dans le secteur de l’industrie en tant que manager, j’ai pu constater l’importance du facteur humain dans les interactions de groupes et l’impact de la motivation, du respect des valeurs personnelles et de l’adhésion aux valeurs de l’entreprise dans la réussite des projets.

J'ai développé ma société pour accompagner les professionnels et les particuliers dans leur libération professionnelle par le biais de la formation et du coaching. Voir mon siteArray



J’ai toujours était profondément attaché au respect de l’individu dans son accomplissement professionnel et des groupes dans leur identité et mission de service. Je me suis donc intéressé à trouver des moyens qui permettent d’améliorer la qualité de la relation de l’individu au sien de l’entreprise et par là même l’efficacité du système dans son ensemble.



C’est tout naturellement que la formation et le coaching se sont imposés à mes yeux comme de bons moyens pour parvenir à cet objectif.



La stratégie pour y parvenir s’articule autour de trois axes :

- L'accompagnement d’organisations qui veulent entreprendre une démarche d'entreprise agile ou libérée

- La fourniture de services de coaching pour professionnels en individuel ou en équipe pour les entreprises et de coaching de carrière pour particuliers en live ou à distance

- La fourniture de formations pour les professionnels de manière à faire connaitre et promouvoir les outils et bonnes pratiques de communication, de management et de développement professionnel



Ingénieur de formation, j’ai passé 19 ans dans le secteur industriel de haute technologie, dont 14 ans en tant que manager sur des projets au national comme à l’international. Durant mon parcours, je me suis efforcé d'avoir une vision holistique du management en prenant en compte de nombreux aspects au travers de mes fonctions d'auditeur qualité, membre du CHSCT et de formateur.



Je me suis formé à la PNL, formidable outil pour la gestion du changement et ai décidé de compléter mon bagage avec d'autres outils comme la Systémique, la Gestalt et les Neurosciences au travers d'une formation pluridisciplinaire à l'IAE de Toulouse et lors d'ateliers de pratique.



Les progrès sur les neurosciences me fascinent tout particulièrement. Ils sont pour moi le lien qui unifie les bonnes pratiques. Nous comprenons de plus en plus le fonctionnement de notre cerveau.

Nous n'avons jamais été aussi éclairés sur les mécanismes qui se jouent en nous concernant la façon de réaliser nos choix, de vivre nos émotions, de gérer notre stress, de développer notre motivation ou notre empathie, ou encore de comprendre ce qui se joue dans les relations interpersonnelles.



Les neurosciences sont en train de révolutionner la façon de concevoir la plasticité de notre cerveau. Elles nous indiquent comment nous pouvons agir sur nos mécanismes de pensée et développer notre intelligence émotionnelle et concernent autant le champ personnel que professionnel, ouvrant l'ère du "débogage" de cerveau.

La connaissance du fonctionnement de notre cerveau nous permet aussi de revisiter la structure et le mode de fonctionnement même de nos entreprises pour leur permettre d'exploiter au mieux et collectivement ses merveilleuses capacités.



Désireux de partager ces connaissances et vous faire profiter de leurs nombreux apports, je peux vous accompagner ou accompagner vos collaborateurs lors de séances de formations ou en coaching individuel ou collectif sur une problématique ciblée.



Mes compétences :

Management de projet

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

PNL Programmation Neuro Linguistique

Détermination / suivi d'objectifs

Motivation d'équipe

Amélioration des potentiels

Stratégie de réussite

Gestion des valeurs et des croyances

Formateur consultant

Technicien en PNL

Praticien en PNL

Coaching