Beatrice RUSZCZYNSKI

Directrice artistique leader actuellement en poste chez Altavia-lille, gestion des éditions commerciales : conception et création des opérations à 360° ( éditions - PLV - web ), suivi, management de l'équipe (7 personnes), garante de la qualité.



de 2006 à 2008 : chez ddb lille



de 2003 à 2006 : publicis hourra



de 2000 à 2003 : Penez



de 1997 à 2000 : indépendante



de 1997 à 2000 : free lance



avant cette date : chef de studio dans un groupe de presse, maquettiste chez fusion



Ce qui m'intéresse dans mon métier c'est la prise en charge global du client, prise de brief, reflexion, conception et création. Suivi et contrôle de la qualité des documents. Mon objectif est d'aller toujours plus loin, pousser mon équipe et le client à faire évoluer leur communication et les moyens employés. garder une cohérence commerciale et esthétique.



Mes forces sont l'ouverture d'esprit, la curiosité, l'aptitude à l'adaptation, au stress, au changement.



Mes compétences :

Combattif

Réflexion stratégique

Créativité

Esprit d'équipe

Implication

Rigueur

Analyse des besoins