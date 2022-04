Béatrice SABATIER

Depuis plus de quinze ans dans l'agro-tourisme en terme de production et de gestion de séjours en Provence ainsi que l'accompagnement de clients à l'étranger, je désire aujourd'hui évoluer dans le domaine qui me tient à coeur depuis des années, le commerce dans l'agroalimentaire.

Rompue à la sélection de produits, de sites, de partenaires, ainsi qu'à la gestion de groupe sur le terrain pour une clientèle exigeante, je serai une précieuse alliée pour la satisfaction de la personne la plus importante de votre entreprise : votre clientèle.

L'épanouissement et la rentabilité étant deux de mes cordes principales, je mets un point d'honneur à travailler en harmonie et dans le respect de mes collaborateurs et partenaires qui me disent perfectionniste, compétente et assidue.









Mes compétences :

Assiduité

Dégustation

Tourisme

Accompagnement

Gestion d'équipe

Conférencier

Guide

Organisation

Prospection commerciale

Négociation commerciale