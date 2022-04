Beatrice SAILLARD

Informaticienne de formation ,Chef de projet, Manager dynamique pragmatique et enthousiaste, coach au naturel, je propose de vous assister dans le domaine informatique : cours particuliers, formation conseil assistance aux responsables de TPE pour définir les besoins réels en informatique

Depuis 2010 Création et animation de boutiques saisonnières et communautaires

2007 création d'un e-commerceArray gestion et administration de l'entreprise Webmaster

2000 -2007 Chef de projet informatique - conduite de projet en TMA ( UNEDIC), Missions d' audit conseil ( CODES ROUSSEAU )

1997-1999 Formatrice bureautique (CNAM, ADEPY, CRIP)

1994-1995 Responsable Qualité Ordonnancement (société Vendèenne de plasturgie SOVIP MECATENO )

1986-1991 Analyste programmeur en SSII ( Banques, assurances ) Gros système DPS7 , COBOL,DB2





Mes compétences :

Site marchand

E-business

Informatique

Gestion de projet

Communication

Organisation