Jean Marc IMBERTON

20 ans d'expérience de Direction Financière sur des sociétés en développement :



- Mise en place et gestion opérationnelle de DAF : Comptabilité, Contrôle de gestion, Reporting, Juridique, Fiscal, Ressources Humaines,

- Recherche et mise en place de financements : levée de fonds (10 MEUR), financement de l’innovation (BPI, CIR, Aides Régionales), négociation bancaires (lignes de crédit, Immobilier),

- Accompagnement dans la stratégie de développement : mise en œuvre stratégie produits/marchés, définition et analyse de Business Plan, audits acquisitions, relations actionnaires, recrutement des équipes,

-Gestion de projets IT : mise en place d'ERP, supervision du pôle informatique,



Mes compétences :

Levée de fonds

Gestion de projet

Business development

Direction financière

E-business