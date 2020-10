Catherine SPORTES

Human Else quand le conseil et la formation ne font qu’un !



Human Else, c’est l’alliance du conseil et de la formation pour vous proposer des formations utiles et innovantes ? pour vous et vos salariés.



Nos 2 Concepts fondamentaux



1er concept : l’accompagnement dans le changement.

Cette formation innovante d’accompagnement concerne les directions qui ont fait le choix de faire évoluer leur société. Car les équipes sont souvent déstabilisées par le changement, Human Else vous conseille à toutes les étapes du changement et vous propose des formations adaptées à votre problématique. Notre objectif : aider vos équipes à s’adapter aux évolutions, le plus rapidement et efficacement possible tout en préservant la cohésion des salariés avec la direction.



2ème concept : le management sensoriel.

Cette formation inédite de management permet aux managers de prendre conscience des multiples ressources potentielles pour aborder le management d’équipes. Human Else vous ouvre ainsi les portes du management sensoriel où le management n’est pas une méthode mais une attitude, une posture qui permet de mieux aborder le relationnel avec les équipes et les clients. Notre objectif : aider le manager à adopter le comportement le plus approprié selon la situation pour garantir un maximum de motivation des équipes et de satisfaction des clients. Notre technique : associer une formation traditionnelle à un atelier sensoriel d’une demi-journée à une journée en partenariat avec des grands noms de la région et des experts en gestion du stress, en relaxation, en développement personnel, en communication…



Mes compétences :

Formation

Management

Organisation

Responsable d'exploitation

Ressources humaines

Stratégie

Conseil