Béatrice SALOTTI

Mon site :Array



Création et développement de produits et packagings pour le luxe et la grande distribution.

Intervention de la conception jusqu'à l'industrialisation avec intégration de la problématique industrielle en amont : prise en compte de l'outil industriel et adaptation du type de fabrication au coût final recherché. Relation avec les bureaux d'études, intervention dans les usines et recherches de fournisseurs.



Mes compétences :

design packaging

cosmétiques

Design produit

luxe

création