Béatrice SAURA

Psychopraticienne et Consultante en accompagnement professionnel , j'interviens auprès de salariés ou de personnes en repositionnement professionnel, qui ont besoin d'écoute, de soutien psychologique et de solutions opérationnelles.



Je les aide à prendre du recul pour sortir de situations complexes et parfois douloureuses.



Mes outils :

- Ecoute, présence, humanisme, pédagogie, soutien et mise en relation avec les partenaires adaptés selon les besoins.

- Un cadre sécurisant : la parole est libre et entendue avec bienveillance, sans a priori ni solutions préexistantes.

- Une approche systémique et individualisée : prise en compte de l'environnement individuel (sphère personnelle, professionnelle, économique, sociale), pour trouver des solutions concrètes et cohérentes.

J'accompagne aussi toute personne :

- qui traverse des moments de vie difficiles (changement, rupture, deuil, séparation, retraite...)

- qui se pose des questions sur son fonctionnement (relations interpersonnelles, échecs, doutes, manque de confiance en soi...)

- qui s'interroge sur son avenir ou est en recherche de sens

- qui doit prendre des décisions et a besoin d'accompagnement au changement





Ma pratique s'appuie sur :

- un diplôme de praticienne en relation d'aide et psychothérapie

- 20 ans d'expérience en tant que consultante en accompagnement professionnel

- un partenariat avec les acteurs du monde du travail et de la santé (médecine du travail, service de pathologie professionnelle, juristes, experts en santé et sécurité, structures dédiées à l'emploi)

- un D.U en psychiatrie

- une éthique et des valeurs humanistes, garants du cadre de mes accompagnements



Ma philosophie :

Chacun est unique et singulier.

Il recèle en lui un potentiel de ressources, facteur de croissance et de développement, qui va le conduire à trouver son propre chemin.

Croire en cette richesse intérieure constitue la valeur essentielle de ma pratique.



Mes compétences :

Conseil

Bilan de compétences

Psychothérapie

Relation d'aide