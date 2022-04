Béatrice SECHE

Bonjour,

J'aime mon métier. Ma curiosité professionnelle, mon investissement, me poussent à rechercher de plus amples responsabilités, à prendre une part active dans les décisions. J'aime aller de l'avant, relever des défis, pour preuve, j'ai obtenu la licence Droit, Economie, Gestion mention parcours GRH avec le CNAM l'année dernière.

J'ai, à la base, un BTS Assistante de Direction. Grâce à une restructuration au sein de mon établissement, j'ai eu l'opportunité de me diriger vers les Ressources Humaines. J'aime ce secteur d'activité. J'ai souhaité passer la licence au bout de 8 années de pratique dans ce domaine pour pouvoir prendre du recul vis à vis de ma fonction, de me repositionner, d'apprendre encore dans le but de toujours m'améliorer.

Je suis attachée aux valeurs liées au respect, à l'engagement, à la simplicité, à la sincérité, à la performance, à l'optimisme.

Chacun est maître de son destin et l'on a jamais rien sans rien.

Sincères salutations.



Mes compétences :

Logiciels Word Excel Powerpoint Alfa

Gestion des plans de formation

Gestion administrative des RH au quotidien

Gestionnaire paie

Mise en place Démarche Qualité ISO 9001

Aisance relationelle

Planification

Planification de projet

Veille juridique

Veille sociale

Suivi financier

Suivi tableaux de bord

BAFA