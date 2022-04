Béatrice SEILLE

Après de premières expériences dans des services RH de grandes entreprises, où j’ai travaillé dans le domaine de la formation et de la gestion des carrières, j’intègre un cabinet de conseil national et international, spécialisé dans l’accompagnement du changement pour lequel je travaille pendant 12 ans.

En 2007, je choisi d'exercer mon métier de consultante en indépendant, puis de créer en janvier 2008 mon cabinet de Conseil en Ressources Humaines : Eurhéa Conseil.

Avec mon associée, nous menons des missions dans toute la France, autour de trois thématiques :

La constitution d'équipes : recrutement par annonce, chasse de tête, évaluations, cohésion d'équipe,...

L'accompagnement des mobilités professionnelles : bilans de compétences et de carrière, accompagnement opérationnel,

Le dirigeant : évaluation du potentiel entrepreneurial, appui aux fonctions managériales... Nous pouvons intervenir en italien et en anglais.



Nos clients et partenaires sont des PME régionales, des associations ou groupes nationaux ou internationaux. Nous sommes un cabinet généraliste et connaissons bien les métiers liés à l'innovation, ceux de l'aéronautique, de l'espace, du bâtiment.



Je me suis progressivement investie ces dernières années, sur les problématiques RH liées à la constitution d'équipe dans des contextes de création et de développement de PME Innovantes.