Beatrice SERRAT COLLAR

Expérimentée en marketing & commercial, communication et digital 2.0. Grande capacité d’adaptation à divers environnements. Enthousiaste,sérieuse et passionnée. Expérience dans la prise de décisions et

responsabilités pour répondre aux défis professionnels et travailler avec les équipes concernées.



• Mise au point, suivi et analyse de plans marketing-commerciaux pour différents services et produits; • Etudes de marché, benchmarking; • Gérance des clients/projets; • Développement, suivi et positionnement des produits; • Analyse des ventes. Pricing; • Formation-animation équipes ventes; • Gestion des marques/ image de la société; • Control des budgets/équipes; • Elaboration des campagnes publicitaires; • Gestion d’évènements et salons • Actions de marketing direct + B2B; • Argumentaires pour l´activité commerciale, supports de communications pour les ventes; • Développement d´outils CRM; • Suivi des chefs de produit/ventes; • Mise au point et application de stratégies et projets de communication interne et externes; • Communication des produits et services; • Relations presse; • Gestion des contenus dans les réseaux sociaux, social media management; • Rédaction et impression de rapports, bulletins, mémoires, revues et encarts publicitaires; • Plans de crise; • Relations institutionnelles; • Sponsoring et mécénats; • Coordination grandes clients et projets nationaux et internationaux; • Control des budgets / équipes; • Applications de changement de culture; • Formation de porte-parole.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Marketing et communication

social media management

benchmarking

Customer Relationship Management

Web analytics

Marketing produit

Stratégie de communication

Social media

Trade marketing

Marketing relationnel

Marketing stratégique

Négociation

Marketing opérationnel