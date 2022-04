Béatrice SIMON

Mon expérience professionnelle, dans le domaine de l'immobilier, m'a conduit à exercer les fonctions de responsable de service, en contact direct avec les propriétaires bailleurs.

Ces missions en interface m'ont permis d'acquérir de solides compétences dans la relation et la satisfaction des clients.

Mon souci d'accompagnement des clients au quotidien et sur la durée ainsi que mon aptitude à animer et négocier des contrats sont des atouts majeurs dans les missions qui me sont confiées.

Mes fonctions m'ont également amenée à développer un portefeuille de client qui n'a cessé d'évoluer positivement jusqu'à gérer 2300 clients.

Mes capacités d'écoute et de dialogue, ainsi que ma disponibilité et ma rigueur, me permettent d'envisager sereinement une intégration à une nouvelle équipe de travail et de me projeter dans un autre secteur d'activité et de me former à de nouvelles techniques commerciales.





Mes compétences :

Animation d'équipe

Négociation

Comptabilité

Gestion de patrimoine

Organisation du travail

Relation clientèle

Fidélisation client

Développement commercial

Gestion de portefeuille